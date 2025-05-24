Kuzey Makedonya'nın Kratova kasabası, tarihi köprüleriyle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Bunlardan en meşhuru Rada, halk efsanesiyle de öne çıkıyor. Rada Köprüsü’ne dair anlatılan efsane şöyle:

"Köprüyü inşa eden 9 kardeş, her gece yapının yıkıldığını fark eder. Bunun üzerine bir anlaşma yaparlar: Ertesi sabah kendilerine ilk yemek getiren eşin, köprünün temeline kurban edilmesine karar verirler.