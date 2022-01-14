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Kuzey Kore lideri Kim'den gübre krizi için halkına ilginç çağrı

Kuzey Kore, Çin'den gelen gübrelerin azalması ve yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle halkından kendi dışkılarını gübre olarak kullanması çağrısında bulundu.

14.01.2022 - 14:58 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM
  • Kuzey Kore son dönemlerde COVID-19'un da etkisiyle gıda krizi ve tedarik sorunları ile mücadele ediyor.

     

     

  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'da geçtiğimiz baharda yaptığı bir konuşmada da ülkenin tarihindeki en kötü ekonomik krizden geçtiğini belirterek durumun 90’lardaki kıtlık ve açlık krizinin yaşandığı döneme benzetmişti.

  • Kim, Çin'den gelen gübrelerin azalması nedeniyle halkına yeni çağrıda bulundu. Kim Jong-un gübrede yaşanan tedarik krizi nedeniyle halkından kendi dışkılarını gübre olarak kullanmasını söyledi.

     

     

  • The Daily Beast'in bildirdiğine göre, devlet medyası da Kim'in açıklamalarından sonra halkı "ev yapımı" gübre yapmaya teşvik ediyor.

    Kuzey Hamgyong eyaletinden bir kaynak Daily NK'ye, yetkililerin üretimi artırmak için 10 günlük bir süreç başlattığını belirtti. 

  • Uzmanlar ise "çiftçilik için gerekli gübreyi toplamanın yükünün Kuzey Kore'deki sıradan insanların omuzlarına düştüğinü" belirtiyor. ifadelerini kullandı.

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