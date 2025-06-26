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        Haberler Dünya Kuzey Kore'den turizm hamlesi: Kim Jong Un "en büyük başarılarından biri" olarak duyurdu | Dış Haberler

        Kuzey Kore'den turizm hamlesi: Kim Jong Un "en büyük başarılarından biri" olarak duyurdu

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin güneyinde "yeni bir dönemin başlangıcı" ve "en büyük başarılarından biri" olarak tanımladığı turizm bölgesinin açılışını yaptı. Gelecek hafta yerli turistlere kapılarını açacak tesisin yabancı turistler için ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 08:35 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:09
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        Kuzey Kore'den turizm hamlesi
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        Çoğunlukla balistik füze test atışlarını izlerken görmeye alışık olduğumuz Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu kez sahil bölgesinde kullanıma açılacak turistik tesisi ziyaret etti.

        Kuzey Kore, gelecek hafta doğu kıyısındaki simgesel bir turistik bölgesini kullanıma açacak. Bu bölge, ülkenin turizm endüstrisinde "yeni bir dönemin habercisi" olarak tanımlanıyor. Ancak yabancı ziyaretçilere sınırların tamamen ne zaman açılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Devlet medyasına göre, Wonsan-Kalma kıyı turizm bölgesinde denize girme, spor yapma, çeşitli eğlence aktivitelerine katılma ve bölgedeki restoran ve kafeteryalarda yemek yeme gibi imkanlar sunan, yaklaşık 20 bin misafire hizmet verebilecek otel ve diğer konaklama tesisleri bulunuyor.

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        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, salı günü görkemli bir açılış töreninde tesisi gezdi ve açılış kurdelesini kesti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, bu inşaatın "bu yılın en büyük başarılarından biri" olarak kayıtlara geçeceğini söyledi ve tesisi, hükümetin turizmi geliştirme politikasını gerçekleştirmeye yönelik "gurur verici ilk adım" olarak nitelendirdi.

        KCNA, Wonsan-Kalma bölgesinin 1 Temmuz itibariyle yerli turistlere hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Ancak yabancı turistlerin ne zaman kabul edilmeye başlanacağına dair bilgi verilmedi.

        KİM'İN EN ÇOK KONUŞULAN PROJELERİNDEN

        Kim Jong Un, ekonomik zorluklarla mücadele kapsamında ülkeyi bir turizm merkezi haline getirmeye çalışıyor. Wonsan-Kalma bölgesi de Kim'in en çok konuşulan turizm projelerinden biri. KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore ülkenin diğer bölgelerinde de büyük turizm alanları inşa etmeye yönelik planlarını netleştirecek.

        Ancak COVID-19 pandemisinin başında uygulamaya konulan yabancı turist yasağı gibi seyahat kısıtlamaları hala tamamen kaldırılmış değil.

        2024 Şubat ayından itibaren Kuzey Kore, Rusya ile artan askeri ve diğer iş birlikleri çerçevesinde Rus turistleri kabul etmeye başladı. Ancak pandemiden önce ziyaretçilerin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan Çinli grup turları hala başlamadı.

        Bu yıl Şubat ayında beş yıl aradan sonra küçük bir uluslararası grup turist ülkeyi ziyaret etti. Ancak Mart ayında turizm acenteleri, Kuzey Kore'ye yapılan turların yeniden askıya alındığını duyurdu.

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