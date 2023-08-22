Kuzey Kore'den 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı seferi yapıldı

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Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını kapatan Kuzey Kore'den, yaklaşık 3 yıl sonra yurt dışına ilk yolcu uçağı seferi yapıldı.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan kalkan ulusal hava yolu şirketi Air Koryo'nun "JS151" sefer sayılı uçağı, Çin'in başkenti Pekin'e indi.

Uçuş, Kovid-19 salgınının etkisini gösterdiği 2020 başından bu yana Kuzey Kore'den yurt dışına ilk yolcu uçağı seferi oldu.

Pyongyang yönetimi, salgın gerekçesiyle sınırlarını kapatırken yolcu uçağı seferlerini askıya almıştı.

Air Koryo'nun dün yapılması planlan Pyongyang-Pekin seferi bilinmeyen sebeple iptal edilmişti.

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Kuzey Kore, son günlerde Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır sürdüğü kapanmayı sona erdireceğinin işaretlerini vermişti.

Çinli ve Rus yetkililer geçen ay başkent Pyonyang'da düzenlenen askeri törene katılmış, salgının başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı ülke heyetleri olmuştu.

Öte yandan geçen hafta Kuzey Koreli tekvando milli takımı sporcuları, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılmak için trenle bu ülkeye gitmek üzere kara yoluyla Pekin'e hareket etmişti.

NK News sitesinin haberine göre Air Koryo, 25 ve 28 Ağustos'ta Pyongyang'dan Rusya'nın Vladivostok şehrine iki yolcu uçağı seferi planlıyor.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.