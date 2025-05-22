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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Kuzey Kore'de savaş gemisi suya indirilirken kaza meydana geldi | Dış Haberler

        Kuzey Kore'de savaş gemisi suya indirilirken kaza meydana geldi

        Kuzey Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi. 500 tonluk savaş gemisinin suya indirilirken kızağından düşmesi nedeniyle tabanının ezildiği ve dengesinin bozulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 05:24 Güncelleme: 22.05.2025 - 05:24
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        Kuzey Kore'de savaş gemisi suya indirilirken kaza meydana geldi
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        Kuzey Kore'de yeni savaş gemisinin hizmete girme töreninde suya indirilirken kızağından düştüğü bildirildi.

        Ülkenin doğusundaki Chongjin Limanı'nda yeni bir muhribin hizmete girme töreninde "ciddi bir kaza" meydana geldi.

        500 tonluk savaş gemisi suya indirilirken kıç tarafındaki kızaktan sıyrılarak karaya oturdu. AA'nın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı habere göre; kazada geminin tabanının ezildiği, dengesinin bozulduğu ve suya indirilemediği belirtildi.

        Törene katılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanları dikkatsizlik ve sorumsuzlukla suçlarken olayı, "ciddi bir kaza" ve "suç eylemi" olarak nitelendirdi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #kuzey kore
        #haberler
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