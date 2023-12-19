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        Haberler Gündem Kuzey Anadolu Fay Hattı deprem haritası: İşte KAF üzerindeki riskli iller ve ilçeler!

        Kuzey Anadolu Fay Hattı deprem haritası: İşte KAF üzerindeki riskli iller ve ilçeler!

        Marmara açıklarında gerçekleşen deprem sonrasında Dünyanın en hızlı hareket eden aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı hakkında araştırmalar hız kazandı. Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar uzanan çok parçalı bu fay zonunda yaşanan son günlerdeki hareketlilik sonrasında tüm fay hatlarındaki riskli il ve ilçeler araştırılıyor. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 19.12.2023 - 20:17
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        • 1

          Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçelere ilişkin sorgulamalar son günlerde meydana gelen depremler sonrasında yeniden gündeme geldi. Kuzey Anadolu Fay Hattında bulunan iller ile KAF üzerinde meydana gelen depremleri sizler için haberimizde derledik. İşte "Kuzey Anadolu Fay Hattı nerede ve hangi illerden geçiyor?" sorularının yanıtları ile konuyla ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          DÜNYANIN EN HIZLI HAREKET EDEN FAY HATLARINDAN BİRİ!

          Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

          KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

        • 3

          KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

          KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.

          Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.

        • 4

          KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER HANGİLERİ?

          AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

        • 5

          Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

        • 6

          İŞTE KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YAŞANMIŞ BAZI DEPREMLER

          1929 Sivas - Suşehri: 6,1

          1939 Erzincan: 7,9

          1942 Niksar – Erbaa: 7,0

        • 7

          1944 Bolu – Gerede: 7,2

          1943 Tosya – Ladik: 7,2

          1951 Kurşunlu: 6,9

          1957 Abant: 7,1

        • 8

          1966 Varto: 6,9

          1967 Mudurnu: 7,1

        • 9

          1992 Erzincan: 6,7

          1999 Gölcük: 7,4

        • 10

          1999 Düzce: 7,2

          2022 Düzce: 6,0

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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