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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzenleriyle girdiği denizde boğuldu | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki Muhammet Efe, kuzenleriyle girdiği denizde boğuldu

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, serinlemek için kuzenleriyle birlikte girdiği denizde boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:00 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:00
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        Kuzenleriyle girdiği denizde boğuldu
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde Muhammet Efe Kol (15), Soğuksu Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında kuzenleriyle denize girdi.

        Muhammet Efe Kol, bir süre sonra kayboldu. Karaya çıkan kuzenlerinin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgede su yüzeyi ve su altında çalışma başlatan ekipler, Muhammet Efe Kol'u bulup, denizden çıkardı.

        Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kol, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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