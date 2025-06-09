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        Haberler Gündem 3. Sayfa Urfa haberler: Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!

        Şanlıurfa'da, husumetli amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 43 yaşındaki Hasari Aksungur hayatını kaybetti, ağabeyi 45 yaşındaki Mehmet Aksungur ise ağır yaralandı. Olayın ardından jandarma kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan 4 kişiyi yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 13:16 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:41
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        Kuzenlerin husumeti cinayetle bitti! Bıçaklar çekildi!
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        Şanlıurfa'da olay, gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan amca çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AĞABEYİ İLE KARDEŞİ BIÇAKLANDI

        Hayatını kaybeden Hasari Aksungur, 43 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Hasari Aksungur, 43 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hasari (43) ile ağabeyi Mehmet Aksungur (45) kanlar içinde yere yığıldı.

        KUZENLERİ KAÇTI

        Saldırgan kuzenler olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KARDEŞ ÖLDÜ AĞABEYİN DURUMU AĞIR

        Ağır yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hasari Aksungur, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Mehmet Aksungur da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Olayın ardından jandarma kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan 4 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Şanlıurfa
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