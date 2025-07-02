Kuveyt Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kuveyt'de Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Kuveyt Telefon Kodu Kaç?

Ortadoğu’nun incisi şeklinde tabir edilen Kuveyt, alan olarak küçük ancak epey zengin bir ülke. Bu zenginliğini ise sahip olduğu petrol rezervlerine borçlu… Kuveyt hakkında insanların ilgisini çeken pek çok şey var. Bunlardan biri de Kuveyt telefon kodu oluyor. Bildiğiniz gibi her ülke kendine ait bir telefon kodu bulunur. Nasıl ki Türkiye’nin telefon kodu +90 şeklinde ise diğer ülkelerin de kendilerine özgü kodları vardır. Kuveyt telefon kodunun kaç olduğunu merak edenler genellikle Kuveyt’e ait bir telefon numarasını aramak isteyenler oluyor. Ticari amaçla ya da farklı bir nedenle Kuveyt’teki bir numarayı aramak isteyenler için Kuveyt telefon kodunun +965 olduğunu söyleyelim. Yani Türkiye’den bir Kuveyt numarasını arayacaksanız eğer telefon numarasının başına +965 kodunu eklemeniz gerekecek.

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Kuveyt Para Birimi Nedir?

Ekonomik anlamda oldukça zengin ülkelerden biri olan Kuveyt para birimi, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dünya genelinde en değerli para birimine sahip ülkelerden biri olduğu bilinen Kuveyt’in ekonomik anlamda bu kadar güçlü olmasının nedeni petrol rezervleri. Zenginliği nedeniyle refah açısından da dikkat çeken bu ülkenin para birimini öğrenmek isteyenler genellikle iş insanları ya da Kuveyt’i ziyaret etmek isteyen turistler oluyor. Ayrıca döviz işi ile uğraşan ve kur takip eden kişiler içinde bu ülkenin para birimi oldukça önemli. Her ne sebeple olursa olsun merak edenler için Kuveyt para biriminin Dinar şeklinde isimlendirildiğini belirtelim. Kısaca KWD olarak adlandırılan 1 Kuveyt Dinarı, Euro ve Amerikan Doları gibi para birimlerinden bile yüksek değerde seyredebiliyor.

Kuveyt Plaka Kodu Kaç? Kuveyt’le ilgili merak edilenler, Kuveyt telefon kodu ve Kuveyt para birimi ile sınırlı değil… Kuveyt plaka kodu da ülke ile ilgili merak edilen konular arasında. Plakalar, trafik sistemlerinin aksamaması ve düzeni için önem taşıyan bilgilerdir. Kuveyt plaka kodunu öğrenmek isteyenler için Kuveyt plakalarının genellikle hem Arapça hem de İngilizce harflerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Kuveyt’te araç plakalarını düzenleyen kurum, Kuveyt İçişleri Bakanlığı Trafik Departmanı’dır. Ancak oradaki düzenleme Türkiye’de olduğu gibi sabit numarayla ve illere göre değildir. Plakalarda Kuveyt logosu yer alır ve ayrıca “Kuveyt Devleti” yazar. Bu yazı Arapça harflerle yazılmıştır. Standart olmayan araç plakalarında bir şehir ya da kurum ismi yazabilir. Kuveyt Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanıyor? Ülkelerle ilgili merak edilen önemli bilgilere artık alan adı da eklendi. Bunun nedeni ise günümüzde internetin artan önemi sonucunda ülkelerin dijital kimliklerinin oluşması. Az önce her ülkenin kendine özgü bir telefon kodu olduğunu söyledik. Aynı durum alan adı uzantısı için de geçerli. Bu uzantı ülkenin dijital kimliğini temsil ediyor. Haliyle Kuveyt hakkında bilgi almak isteyenler de Kuveyt hangi alan adı uzantısını kullanıyor sorusunu dile getiriyor. Kuveyt’in alan adı uzantısı “.kw” şeklinde. Nasıl ki Türkiye’nin alan adı uzantısı “.tr” ve internet adreslerinin sonunda bu uzantı oluyor ise Kuveyt’te “.kw” alan adı uzantısını kullanıyor.

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