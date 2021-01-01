Feyza Çıpa, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Kutsi'den ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu: "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum."