Galaya çocuklarıyla katıldılar
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer'in yazıp oynadığı, 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin galası önceki akşam gerçekleşti. Bazı ünlü isimler, geceye çocuklarıyla katıldı
Giriş: 16.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:00
- 1
Erdal Özyağcılar; kızı Zeynep Özyağcılar
- 2
Seçkin Piriler; oğlu Volkan Tangöze
- 3
Hüsnü Şenlendirici; kızı Naz Şenlendirici ve gelini Peri Şenlendirici
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- 4
Tarık Mengüç; oğlu Baran Mengüç
- 5
Ayhan Aşan; kızı Ayşen Aşan
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