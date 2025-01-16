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        Haberler Magazin 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin galasına çocuklarıyla katıldılar - Magazin haberleri

        Galaya çocuklarıyla katıldılar

        Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer'in yazıp oynadığı, 'Kutsal Damacana 5-Zombi'nin galası önceki akşam gerçekleşti. Bazı ünlü isimler, geceye çocuklarıyla katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:00
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        • 1

          Erdal Özyağcılar; kızı Zeynep Özyağcılar

        • 2

          Seçkin Piriler; oğlu Volkan Tangöze

        • 3

          Hüsnü Şenlendirici; kızı Naz Şenlendirici ve gelini Peri Şenlendirici

        • 4

          Tarık Mengüç; oğlu Baran Mengüç

        • 5

          Ayhan Aşan; kızı Ayşen Aşan

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