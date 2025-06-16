Kutlama sırasında öğretmenden şiddet! Üzerine su sıçrayınca öğrenciyi darp etti!

Bursa'da voleybol maçı sonrası şampiyonluk sevincini kutlarken pet şişedeki suyu havaya savuran 6'ncı sınıf öğrencisi E.E.Ö. (13), suyun kendisine sıçradığını iddia eden öğretmen E.B. (45) tarafından darp edildi.

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DHA'nın haberine göre öğrencinin tekme tokat dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açılan öğretmen 5 bin 40 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Osmangazi ilçesindeki Süleyman Şah İmam Hatip Ortaokulu'nda 30 Nisan 2024'te düzenlenen voleybol turnuvasında galip gelen kuzeni Kübra (12) ile Zeynep Ö.'nün (12) şampiyonluğunu kutlamak isteyen 6'ncı sınıf öğrencisi E.E.Ö., elinde bulunan pet şişedeki suyu havaya savurdu. Suyun üstüne geldiğini iddia eden beden eğitimi öğretmeni E.B., öğrencisini okul bahçesinde arkadaşlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. E.E.Ö. isimli erkek öğrenci, aldığı darbelerin etkisiyle yere düştü. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; öğretmenin koşarak öğrencisine tekme attığı ardından da tokat atıp, iteleyerek yere düşürdüğü görüldü. Darbelerin etkisiyle öğrencinin aksayarak arkadaşlarının yanına gittiği anlar da görüntülere yansıdı.

REKLAM BİR ANLIK TEPKİYLE VURDUĞUNU İDDİA ETTİ Ailenin şikayeti sonrası E.B. hakkında 'Basit yaralama' suçlamasıyla dava açıldı. Darp anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, darp raporu ile çocuğun olay sırasında üstünde bulunan ve öğretmenin tekme atmasıyla ayak izinin çıktığı okul tişörtünün fotoğrafı da dava dosyasına girdi. E.B., Bursa 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 31 Aralık 2024'te görülen duruşmadaki savunmasında, "Üzerime su gelince istemeyerek, bir anlık tepkiyle bacağına bir kez tekme vurdum. İtmiş de olabilirim. Son derece üzgünüm” dedi. Mahkeme, öğretmeni, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonunda 5 bin 40 lira adli para cezasına çarptırdı. "OĞLUM 2 AY PSİKOLOJİK DESTEK ALDI" 10 Haziran'da ellerine ulaşan mahkeme kararına tepki gösteren 5 çocuk babası Heybetullah Özkan (53), oğlunu darp eden öğretmenin hala okulda görev yaptığını söyleyerek, "Öğretmene 5 bin 40 lira ceza vermişler. Yarın bu olayı tekrar yapıp, bir çocuk öldükten sonra mı ceza alacak? Biz aldığımız darp raporuyla birlikte tüm belgeleri gerekli yerlere verdik. Ayrıca oğluma psikolojik destek verdik. Yaklaşık 2 aya yakın psikolojik destek aldık. Öğretmenin bu 5 bin lira cezasını da biz ödeyelim, belki birini öldürdüğünde gözaltına alınır" dedi.

"BU NEYİN HIRSI" Olayın ardından oğlunun okulunu değiştirdiğini söyleyen Özkan, "Oğlum o dönemde kuzenlerinin şampiyon olması sonucu sevinç gösterisi olarak havaya su atıyor. Su, voleybol sahasının bir ucundaki hocaya gelmiş. Hoca voleybol sahasının bir ucundan gelip, sırtına tekme atıyor, yetmezmiş gibi karnına, tekrar ayağına tekme atıyor. Tüm bunlar da yetmezmiş gibi tokat atıyor. Oğlum yere düşüyor. Bu neyin hırsı? Ben oğlumu bu olaydan sonra zaten okuldan aldım" diye konuştu. "SIRTIMA TEKME ATTI, YERE DÜŞTÜM" Öğretmeninin darbeleri sonrası bir süre kendisine gelemediğini söyleyen E.E.Ö. ise şunları anlattı: "Olay ilk başta kuzenlerimin voleybol maçını kazanmalarıyla başladı. Şampiyon oldular. Bütün okul kazananları tutuyor ve herkes su atıyordu. Ben de attım. Suyu attıktan sonra geri gidiyordum, hoca bir anda geldi, sırtıma tekme attı. Bir şeyler dedi, tokat attı ve beni itti. Videoda da gözüküyor. Yere bayağı hızlıca düştüm. Hocam bana vurduktan sonra bayağı afalladım. Ayağımdan çok kötü yara aldım. Köşeye oturduğumda herkes beni sakinleştirmeye çalıştı. Psikolojik olarak etkilendim."

"BENİM CANIMIN DEĞERİ 5 BİN LİRA MIDIR" Okulda olayın üstünün kapatıldığını öne süren E.E.Ö., eve gittiğinde yaşadığı ağrılardan dolayı dayanamayıp, olayı ailesine anlattığını ifade etti. E.E.Ö., "Okuldakiler bana, 'Bu olayı sakın ailene söyleme, zaten hiçbir şeyin yok' dediler. 'Hoca bir şey yapmamış, gözü kararmış' dediler. Ondan sonra iki ders kalmıştı. Ben çok kötüydüm. Ailemi bile aramadılar. Kötü olduğum halde, okul çıkışını bekledim. Benim çok canım yanıyordu. En son dayanamadım. Babama söyledim. Olaydan sonra babamlar beni hastaneye götürdü. Acilden rapor aldık. Özellikle belim ve bacağım çok kötü acıyordu. Öğretmene 5 bin 40 lira ceza vermişler. Benim canımın değeri 5 bin lira mıdır" diye konuştu.