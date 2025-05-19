Kütahya Simav'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 23.54'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliğinin 13,7 kilometre olduğu belirlendi
Giriş: 19.05.2025 - 00:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 00:34
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.54'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 13.71 kilometre olarak ölçüldü.
*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ