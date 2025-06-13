Kütahya'da silahla oynayan çocuk, kazara ablasını vurarak öldürdü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. 15 yaşındaki kardeş, Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alındı
Olay, 21.30 sıralarında Tavşanlı ilçesine bağlı Moymul Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da görevli astsubay Y.Y. (23), ailesini ziyarete geldi.
Y.Y'nin masada bıraktığı tabancasını alarak oynamaya başlayan erkek kardeşi O.Y. (15), mutfakta bulunan ablası Nisanur Y'yi (19), silahın kazara ateş alması sonucu vurdu. Sesleri duyan evdekiler Nisanur Y'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu.
GENÇ KIZ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrollerinde Nisanur Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nisanur Y'nin cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Fotoğraf: DHA
GÖZALTINA ALINDI
Küçük kardeş O.Y. ise Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.