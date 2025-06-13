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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da silahla oynayan çocuk, kazara ablasını vurarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Kütahya'da silahla oynayan çocuk, kazara ablasını vurarak öldürdü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, kardeşinin oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. 15 yaşındaki kardeş, Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 04:33 Güncelleme: 13.06.2025 - 04:37
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        Silahla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
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        Olay, 21.30 sıralarında Tavşanlı ilçesine bağlı Moymul Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'da görevli astsubay Y.Y. (23), ailesini ziyarete geldi.

        Y.Y'nin masada bıraktığı tabancasını alarak oynamaya başlayan erkek kardeşi O.Y. (15), mutfakta bulunan ablası Nisanur Y'yi (19), silahın kazara ateş alması sonucu vurdu. Sesleri duyan evdekiler Nisanur Y'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        GENÇ KIZ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin kontrollerinde Nisanur Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nisanur Y'nin cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        GÖZALTINA ALINDI

        Küçük kardeş O.Y. ise Çocuk Şubesi ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kütahya
        #haberler
        #Tavşanlı
        #Son dakika haberler
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