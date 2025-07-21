Kütahya'da servis otobüsünün tankerle çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı
Kütahya'da yüreklerin ağza geldiği anlar! İşçi servisinin LPG yüklü tankere arkadan çarpması sonucu 35 kişi yaralandı
Ahmet D. idaresindeki içinde 45 kişinin bulunduğu servis otobüsü, Kütahya-Eskişehir Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen İsmail K'nin kullandığı LPG yüklü tankere arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre servis şoförü ve 34 işçi yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.