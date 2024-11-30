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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da jandarma personeli motosiklet kazasında öldü | Son dakika haberleri

        Kütahya'da jandarma personeli motosiklet kazasında öldü

        Kütahya'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Jandarma personeli olduğu öğrenilen sürücü, kazada yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 06:29 Güncelleme: 30.11.2024 - 07:08
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        Jandarma personeli motosiklet kazasında öldü
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        Kütahya'da jandarma personeli, motosikletinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Şair Şeyhi Bulvarı'nda, Sinan Yener (21) kontrolündeki motosiklet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, devrilen motosikletten savrulan sürücü Yener'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Bilecik'te görevli jandarma personeli olduğu öğrenilen Yener'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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        #Son dakika haberler
        #Kütahya
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