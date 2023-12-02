Kütahya'da iki muhtarın tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki muhtar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaplıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

2 KİŞİ TABANCAYLA VURDU

Fotoğraf: AA

Büyüyen olayda iddiaya göre, Mehmet D. meslektaşı Kara ve kebapçı İsmail Akgün'e (42) tabancayla ateş ederek kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.