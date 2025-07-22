Kütahya'da "ateşli piknik" yasağı

Kütahya Valiliği, il genelinde bulunan tabiat parklarında 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında ateşli piknik yapılmasını yasakladı.

Çamlıca Tabiat Parkı, Enne Barajı Tabiat Parkı, Topuk Yaylası Tabiat Parkı ve Çavdarhisar Barajı Tabiat Parkı'nı kapsayan karar ilişkin yapılan açıklamada, vatandaşların yalnızca ateşsiz piknik yapmalarına izin verileceği belirtilerek, tüm ziyaretçilerin yangın riskine karşı duyarlı olmaları ve kurallara uymaları istendi.

REKLAM advertisement1

Yetkililer, alınan bu kararın hem doğayı hem de vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik olduğunu vurgularken, yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.