Kuşkonmaz yetiştiriciliği ve püf noktaları: kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı?

Kuşkonmaz yetiştiriciliği ve püf noktaları: kuşkonmaz yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı?

Alternatif ürünlerle tarımsal kalkınmayı desteklemek, günümüz kırsal ekonomi politikalarının temel taşlarından biri haline geldi. Bu kapsamda öne çıkan bitkilerden biri de kuşkonmaz. Türkiye’de henüz sınırlı bir alanda üretilmesine rağmen, stratejik potansiyeli ve dış pazardaki talep hacmiyle dikkat çekiyor. İşte, kuşkonmaz yetiştiriciliği hakkında merak edilenler yazımızda sizlerle.

KUŞKONMAZ NEDİR?

REKLAM advertisement1

Kuşkonmaz, görünüşüyle narin ama doğasıyla oldukça dayanıklı, çok yıllık bir sebze türüdür. Bilimsel adı Asparagus officinalis olan bu bitki, hem besin değeri hem de sağlık faydaları açısından oldukça kıymetlidir. İnce ve uzun sürgünleri ile tanınan kuşkonmaz, sofralara gurme dokunuşlar katan özel lezzetlerden biridir. Antioksidanlar, folik asit, A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olan kuşkonmaz, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen özellikleriyle bilinir. Yeşil, mor ve beyaz renkli türleri bulunur; bunlar yetiştirme şekline ve hasat yöntemine göre farklılık gösterebilir.

REKLAM

KUŞKONMAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Kuşkonmaz yetiştiriciliği, sabır ve planlama gerektiren ancak doğru yapıldığında uzun yıllar boyunca düzenli verim alınabilen özel bir tarım faaliyetidir. Bu bitki genellikle kökleriyle toprağa tutunur ve her bahar yeniden sürgün verir. Yetiştiriciliğe başlamak için ilk olarak uygun iklim ve toprak koşulları belirlenmelidir. Fideler ya da köklü sürgünlerle dikim yapılabilir; ancak tohumdan yetiştirmek istendiğinde sabır gereklidir çünkü ürün vermesi birkaç yılı bulabilir. İlk yıllarda bitkinin sadece kök sistemi güçlenir, hasat için en uygun dönem 2. veya 3. yıldan itibaren başlar. KUŞKONMAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ PÜF NOKTALARI Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde başarının anahtarı, toprağın hazırlanmasından bitkinin dinlenme dönemine kadar uzanan süreçteki detaylara dikkat etmektir. Öncelikle toprağın yabancı otlardan arındırılmış ve organik madde açısından zenginleştirilmiş olması gerekir. Dikim sırasında hendek şeklinde açılan çukurlara kökler dikkatlice yerleştirilir, üzerine hafifçe toprak serpilir ve bitki büyüdükçe toprak yavaş yavaş tamamlanır. Sulama düzenli olmalı ancak köklerin çürümesini engelleyecek şekilde kontrollü yapılmalıdır. İlk birkaç yıl bitki hasat edilmemeli, enerji kök sisteminin güçlenmesine bırakılmalıdır.

REKLAM KUŞKONMAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ KARLI MIDIR? Kuşkonmaz, başlangıç yatırımı ve ilk yıllarda gelir getirmemesi nedeniyle kısa vadede değil, uzun vadede karlılık sağlayan bir bitkidir. Ancak sabreden üreticiler için yüksek getiri potansiyeline sahiptir. Çünkü kuşkonmaz bir kez kurulduktan sonra yaklaşık 12-15 yıl boyunca düzenli ürün verebilir. Üstelik kuşkonmaz, özellikle taze tüketim pazarı olan oteller, restoranlar ve organik pazarlar gibi alanlarda yüksek fiyatlarla alıcı bulur. KUŞKONMAZ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DEVLET DESTEĞİ VAR MI? Türkiye'de tarımsal üretimi desteklemek amacıyla birçok farklı teşvik ve hibe programı uygulanmaktadır. Kuşkonmaz gibi katma değeri yüksek, alternatif ürünler de bu kapsamda desteklenebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği fidan/fide destekleri, örtü altı üretim hibeleri veya organik tarım teşvikleri arasında kuşkonmaz üretimi uygun kriterlere uyduğu takdirde yer alabilir. Özellikle Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD gibi) kapsamında, kuşkonmaz üretimi yapan girişimciler için altyapı, makine ve ekipman alımına dair yüzde 50’ye varan hibe imkanları bulunabilir. Bölgesel kalkınma ajansları ve ziraat odaları da zaman zaman kuşkonmaz gibi niş ürünlere yönelik özel teşvik projeleri sunabilmektedir.

KUŞKONMAZ YETİŞTİRME KOŞULLARI NELERDİR? Kuşkonmaz, yüksek verim ve uzun ömür için belli başlı yetiştirme koşullarına ihtiyaç duyar. Toprak yapısı hafif, geçirgen ve organik madde açısından zengin olmalıdır. Aşırı killi, suyu tutan topraklar kuşkonmaz için uygun değildir çünkü köklerin çürümesine neden olabilir. pH seviyesi ise 6.5-7.5 aralığında olmalıdır. Bitki donlara karşı hassas değildir, ancak erken sürgünlerin don zararına uğramaması için ilkbahar başlarında dikkatli olunmalıdır. Ayrıca drenajın iyi olduğu, hafif meyilli araziler kuşkonmaz için ideal koşulları sağlar. Hasat döneminde ise düzenli toplama ve bitkiye zarar vermeden kesim yapılması ürün kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden biridir.