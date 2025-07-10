Kuşadası’nda geçen yıl da 8 caretta caretta yuvası tespit ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İlçemizde Milli Park’a kadar uzanan yaklaşık 40 kilometrelik sahil bandı bulunuyor. Bu nedenle gecenin herhangi bir saatinde dişi deniz kaplumbağaları kumsala yumurta bırakmak için çıkabilir. Kaplumbağa kumsala çıktığında kesinlikle yanına gidilmemeli ve ışık tutulmamalıdır. Ayrıca kaplumbağanın yuva yapmasına ve rahat bir şekilde yumurtalarını bırakmasına izin verilmelidir. Böyle bir olaya tanık olanlar, uzaktan izleme yaptıktan sonra da caretta carettanın bulunduğu yerle ilgili hemen bilgi vermelidir. Deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için Kuşadası’nı seçmesi de kentimizin karasal ve denizel biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çevremize ve doğaya karşı her zaman duyarlı olmak zorundayız" dedi.