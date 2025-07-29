Kuşadası'nda tur midibüsü devrildi: 3 yaralı

Kuşadası'nda devrilen tur midibüsündeki 3 turist yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yabancı turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Giriş: 29.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:36
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde M.Y.'nin kullandığı midibüs, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki kamyonete çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki 3 İngiliz turist yaralandı.
Ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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