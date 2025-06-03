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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda denizde cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda denizde cansız beden bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 05:53 Güncelleme: 03.06.2025 - 05:53
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        Kuşadası'nda denizde cansız beden bulundu
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        Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi'nde deniz yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

        AA'nın haberine göre; bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kıyıya çıkardı. Üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili incelme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Aydın
        #Kuşadası
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