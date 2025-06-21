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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuşadası'nda denizde 2 kişi boğuldu | Son dakika haberleri

        Kuşadası'nda denizde 2 kişi boğuldu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 kişi serinlemek için girdikleri Kadınlar Denizi'nde boğuldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 19:23 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:43
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        Kuşadası'nda denizde 2 kişi boğuldu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çok acı bir olay yaşandı. 2 kişi serinlemek için girdikleri Kadınlar Denizi'nde boğuldu.

        Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Kadınlar Denizi plajında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 61 yaşındaki Yaşar Eyiol ile 47 yaşındaki Sami Koçu’yu suyun üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

        Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptığı kontrollerde Yaşar Eyiol ve Sami Koçu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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