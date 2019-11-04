Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler var? soruları dizinin ikinci fragmanının yayınlanması ile birlikte soruluyor. Kuruluş Osman, yaz başında final yapan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin hayatının işlenileceği Kuruluş Osman dizisinin başrolünü Burak Özçivit canlandırıyor. Kuruluş Osman dizisine dair ayrıntılar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak henüz dizinin yayın günü ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

"Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?"

Kuruluş Osman dizisinin ilk fragmanında, Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSU

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu da merak edilen bir diğer konu. Şimdilik sadece Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in olacağı kesin. Dizinin oyuncu kadrosu ile ilgilli çeşitli haberler çıksa da henüz resmi olarak kimsenin adı açıklanmadı.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.