Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman soruları diziseverler tarafından mercek altına alındı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait olan dizi, son olarak 177. bölümüyle ekranlara gelmişti. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın sebebiyle 1 günlük yas ilan edilirken, diziler tekrar bölümü ile ekranlara geliyor. Peki, "Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" 22 Ocak ATV yayın akışı...