Kuruluş Osman bu akşam yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi, her Çarşamba ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın sonrası dizi ve programların yeni bölümü yayınlanmamıştı. Peki, "Kuruluş Osman bu akşam yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" İşte Kuruluş Osman dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih...
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Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman soruları diziseverler tarafından mercek altına alındı. Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait olan dizi, son olarak 177. bölümüyle ekranlara gelmişti. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın sebebiyle 1 günlük yas ilan edilirken, diziler tekrar bölümü ile ekranlara geliyor. Peki, "Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?" 22 Ocak ATV yayın akışı...
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KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?
Kuruluş Osman 22 Ocak Çarşamba günü tekrar bölümüyle saat 20:00'de yayınlanacak.
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KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?
Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen yangın felaketi nedeniyle bu akşam Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yayınlanmayacaktır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarını kaybeden ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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22 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Zembilli
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai