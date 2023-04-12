KURULUŞ OSMAN 121. SON BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey ve Nayman'ın teke tek karşılaşması
Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.
Osman Bey, Aktemur Bey'e tepkili!
Osman Bey, Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır?