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Kuruluş Osman 121. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

Kuruluş Osman 121. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümünde yaşananlar

Kuruluş Osman 121. son bölüm 12 Nisan Çarşamba akşamı 20:10'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde; Nayman, Osman Bey'e teke tek dövüş teklifinde bulunur. Dövüş sahnesi yeni bölüme damgasını vurdu. Kuruluş Osman 121. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

Giriş: 12.04.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

  • KURULUŞ OSMAN 121. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 121. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KURULUŞ OSMAN 121. SON BÖLÜM ÖZETİ

    Osman Bey ve Nayman'ın teke tek karşılaşması

    Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir. Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.

    Osman Bey, Aktemur Bey'e tepkili!

    Osman Bey, Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır?

  • Nayman'ın planı nasıl sonuçlanacak?

    Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir. Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?

    Alpların hazırlığı

    Alplar hummalı bir hazırlık içindedir. Her şey Nayman'la olan teke tek dövüş içindir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olan Osman Bey'in ordusu, teke tek savaş halinde ne yapacaktır?

    İsmihan Sultan'ın oyunları

    Osman Bey ve Nayman'ın teke tek dövüş için ordularıyla birlikte bir araya geldiğini öğrenen İsmihan Sultan bu çekişmeden karlı çıkmayı planlayan isimdir. Osman Bey ve Nayman savaşırken İsmihan Sultan ise kalanları paylaşmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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