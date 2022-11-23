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Kuruluş Osman 105. bölüm izle full HD tek parça! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle kesintisiz

Kuruluş Osman 105. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman son bölüm izle

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman son bölüm 23 Kasım 2022 Çarşamba akşamı izleyicisi ile buluştu. Kuruluş Osman 105. bölümde; Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmiyor. Kuruluş Osman 105. son bölüm ATV'nin resmi sitesinde erişime açıldı. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

Giriş: 23.11.2022 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

  • KURULUŞ OSMAN 105. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 105. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KURULUŞ OSMAN 105. BÖLÜM ÖZETİ

    Valide İsmihan Sultan, Yenişehir'e geliyor

    Osman Bey'in fetihten fetihe koşması Selçuklu Sultanı Valide İsmihan Sultan'ın hiç hoşuna gitmez. Osman Bey'in önünü kesmek üzere Yenişehir'e gelir. İsmihan Sultan, Osman Bey'in önüne nasıl engeller koyacaktır? İsmihan Sultan'a bu konuda kimler yardım edecektir?

    Marmaracık Hisarı kimin olacak?

    Marmaracık Hisarı alınmış fakat şimdi akıllarda büyük bir soru işareti vardır. Osman Bey Marmaracık Hisarı'nı kime verecektir?Turgut Bey, Marmaracık Hisarı alındığı için oldukça mutludur. Marmaracık için yaptığı fedakarlıklara karşı Osman Bey'in tutumu ne olacaktır?

    Osman Bey'in içine düşen kurt!

    Osman Bey Marmaracık Fethi için büyük bir şenlik kurar. Fakat kendiyle baş başa kaldığında iç muhasebesi yapar. Osman'ın içini büyük bir kurt kemirmektedir. Osman'ın içini kemiren bu kurt nedir?

    Gürbüz Alp, Osman Bey'le savaşmaya başlıyor

    Osman Bey'in Alplerine "Kardeşiniz Gürbüz Alp" diye tanıştırdığı Gürbüz Alp kimdir, nereden gelmiştir? Osman Bey ile ilişkisi nedir? Osman Bey'in Gürbüz Alp'e vereceği önemli görev ne olacaktır?

    Osman Bey'in yeni hedefi Köprühisar...

    Osman Bey Marmaracık'ı fethetmiştir. Ancak fütühat durmayacaktır. Hedefi Köprühisar'dır. Osman Bey Köprühisar Fethi için evvelce hangi adımları atmıştır? Osman Bey, Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

    Olof ve Bayındır Bey işbirliği mi yapacak?

    Osman Bey'in kurduğu büyük oyunla kimliği ortaya çıkan ve Marmaracık'ı Osman Bey'e kaptıran Olof yeni taktikler peşindedir. Bu yolda kendisine yeni ittifaklar arayan Olof'un yeni hedefi Bayındır Bey'dir. Olof, Bayındır Bey'i yanına çekmek için hangi hamlelerde bulunacaktır? Bayındır Bey, Olof'un teklifini kabul edecek midir?

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