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        Haberler Bilgi Yaşam Kuru fırçalama tekniği ile ilgili bilmeniz gerekenler nelerdir? Cildinizi temizlemede ve güzel görünmesinde ne gibi etkileri vardır?

        Kuru fırçalama teknikleri nelerdir? Cildimize faydaları nelerdir?

        Eski çağlardan bu yana uygulanan bakım ritüellerinin yeniden keşfedildiği günümüzde, son trend kuru fırçalama! Kısa sürede popülerlik kazanan ve birçok kişi tarafından uygulanan kuru fırçalama tekniğinin faydaları gerçekten söylendiği kadar çok mu? İşte kuru fırçalama teknikleri ve faydaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:30
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        Kuru fırçalamanın faydaları neler?
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        Cildinizi yıpratmadan, saatlerinizi harcamadan her gün kısa vakitler ayırarak nazikçe uygulayacağınız fırçalama yöntemiyle cildinizi güzelleştirebilirsiniz.

        KURU FIRÇALAMA TEKNİĞİ NEDİR?

        Dry brushing olarak tanınan, kuru fırçalama adıyla ülkemizde ciddi bir hayran kitlesi oluşturan yöntem, cildinizi yıpratmadan, pul pul dökmeden, kanatmadan, farklı kimyasallara maruz bırakmadan uygulanan basit bir bakım ritüelidir. Yumuşak, çok sert olmayan bir fırça yardımıyla cildin fırçalanmasına dayanır.

        KURU FIRÇALAMA NASIL YAPILIR?

        1. DAİRESEL HAREKETLER KULLANIN

        Fırçalama sırasında cildinizin üzerinde giysi olmaması ve fırça kıllarının tendeki hafif fırçalama etkisini hissetmeniz gerekir. yapılan işlem, genellikle yüz ve hassas alanlar dışındaki uzuvlara tatbik edilir. Bu sırada cildin tamamen kuru olması ve herhangi bir yağ veya krem ile nemlendirilmemesi önemlidir. Nazikçe, kesinlikle sert uygulama yapmadan, dairesel hareketlerle ve kalbe doğru yapılan fırçalama sonrasında kişiler rutin hayatlarına geri döner.

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        2. HASSAS BÖLGELERDEN KAÇININ

        Kollar, bacaklar, karın, sırt, göğüs, boyun, omuzlar gibi bölgeler tek tek fırçalanır. Ancak koltuk altı, kasıklar, iç bacak gibi alanlarda uygulamadan kaçınmak gerekir.

        3. DOĞRU SEÇİM BANYO

        Kuru fırçalama sırasında ciltteki ölü deriler döküleceğinden işlemi, banyoda yapmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca, işlem sonrasında kısa bir duş alarak döküntülerden arınmak faydalı olabilir.

        4. DUŞ ÖNCESİNDE CİLDİNİZİ FIRÇALAYIN

        İşlem, genellikle duş öncesinde, sabah uyanır uyanmaz veya günün erken saatlerinde, ortalama haftada 2-3 kez, tekrarlanır.

        KURU FIRÇALAMA TEKNİĞİNİN YARARLARI NELERDİR?

        1. SELÜLİT AZALTIR

        Cildi daha yumuşak ve pürüzsüz yapan kuru fırçalama tekniğinin düzenli uygulamalar sonrası selülit oluşumunu da azalttığı gözlemlenmiştir.

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        2. GÖZENEKLERİ AÇAR

        Ciltte hapsolan yağı ve kiri temizleyen kuru fırçalama, gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Böylece cildimiz daha kolay nefes alır. Ayrıca kan akışını hızlandırarak enerji artırmaya da katkı sağlar.

        3. ÖLÜ DERİYİ TEMİZLER

        Cilt için oldukça faydalı olan kuru fırçalama, adeta doğal peeling etkisi ile vücudundaki ölü derilerden kurtulmanı sağlar. Pul pul dökülen deriler ve ölü cilt hücreleri vücudunun rahatlamasına yardımcı olur.

        4. LENFATİK SİSTEMİ UYARIR

        Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf sistemini de uyaran kuru fırçalama tekniği vücuttaki toksinleri atmayı sağlar. Cildin düzenli fırçalanması vücuttaki lenf akışını uyaracak ve vücut doğal olarak kendi detoksunu yapmaya başlayacaktır.

        KURU FIRÇALAMA YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

        - Kuru fırçalama işlemi cildinizdeki ölü hücreleri dökeceği için banyoda yapmayı tercih etmek doğru bir tercih olacaktır.

        - Vücudunuza fırçalama sırasında fazla baskı uygulamaktan kaçınmalısınız. Aksi takdirde cildiniz tahriş olabilir.

        - Düzenli bir şekilde uygulamaya özen göstermelisiniz. Böylece etkisini daha hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Genelde haftada bir veya iki defa kuru fırçalama yapılması önerilmektedir.

        - Vücudunuzda cilt problemi veya tahriş var ise kuru fırçalama yapmadan önce bir doktora danışmayı ihmal etmeyin.

        - Kuru fırçalama yapmak her cilt tipine uygun olmayabilir. Dolayısıyla uygulama öncesinde bir dermatoloğa danışmanız tavsiye edilir.

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