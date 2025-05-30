TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Artık bir gün bile Türkiye'nin teröre tahammülü yoktur. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız, ne şekilde bir büyük toplumsal mutabakat sağlayacaksak bunu sağlamaya gayret edeceğiz ve inşallah eninde sonunda bu işi çok kısa bir süre içerisinde başaracağız." dedi.

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AA'da yer alan habere göre Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP TBMM Grubu'nda ziyaret etti. Görüşmede, CHP Grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Murat Emir de yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özel ile 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanlığı Seçimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Meclis'teki işleyişi de gözden geçirme fırsatı bulduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz yeni döneme ilişkin CHP'nin katkılarını beklediğimizi; bu sürecin açık, şeffaf ve bütün millete mal olmuş bir şekilde yürütülmesi konusunda teklif edecekleri her türlü konuya açık olduğumuzu ve burada sağlam, Meclis'in tamamını kapsayan bir komisyonla yolumuza devam etmemizin ve tarihsel olarak önümüzdeki en büyük sorunlardan birisi olarak duran bu terör belasından Türkiye’nin kurtulması için müştereken hangi adımlar atılabilir onları müzakere ettik. Nazik kabulleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Siyaset böyle bir şeydir. Farklı fikirleriniz olsa bile bir araya gelerek onları açık yüreklilikle, demokratik olgunluk içerisinde fikrinizi çok net söyleyerek, milletin hayrına olacak konuları tartışma imkanını bulursunuz. Bu görüşmemizin bizatihi kendisinin bile Türkiye demokrasisine katkıda bulunacağına inanıyorum." "BU SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR" Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de kurulmasını önerdiği "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu"nun ne zaman oluşturulacağına ve çalışmalarına ne zaman başlayacağına ilişkin soruya, "Hiç vakit kaybetmeden... Görüşmemiz zaten bu komisyonun da olgunlaştırılmasına çok büyük katkı sağlayan bir görüşme oldu. Sayın Bahçeli ile görüştük. Diğer siyasi partilerle olan görüşmemizde de komisyonla ilgili kanaatleri alarak sonuçta hepimizin uzlaşabileceği bir çalışma takvimini, çalışma prensiplerini çıkararak inşallah bunu en kısa sürede hayata geçireceğiz." yanıtını verdi.

Bahçeli'nin, kurulacak komisyonun 100 kişiden oluşmasına yönelik önerisinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Meclis'te 16 siyasi parti temsil ediliyor. Bu siyasi partilerden 6'sının grubu var ve demokratik temsil gücü çok yüksek bir parlamento. Halkın yaklaşık yüzde 94'ünün verdiği oylar parlamentoda temsil ediliyor. Dolayısıyla bu yüksek temsil oranının da işin içerisinde olduğu bir komisyonu bulacağız. Çünkü bu siyaset üstü bir meseledir. A partisinin, B partisinin meselesi değildir. Türkiye'nin, 86 milyonun ortak meselesidir. 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 50 yılı terör belasıyla geçmiştir. On binlerce can terörden dolayı kaybolmuştur, şehitlerimiz olmuştur. Yaklaşık 2 trilyon dolar büyük bir maliyete Türkiye katlanmıştır. Artık bir gün bile Türkiye'nin teröre tahammülü yoktur. Bunu nasıl ortadan kaldıracağız, ne şekilde bir büyük toplumsal mutabakat sağlayacaksak bunu sağlamaya gayret edeceğiz ve inşallah eninde sonunda bu işi çok kısa bir süre içerisinde başaracağız. Türkiye, terörü gündeminden kaldırdığı gibi Terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölgenin inşa edilmesine de çok büyük katkı sağlayacak."

ÖZEL: HERKESİN RIZASI ALINMALI CHP Genel Başkanı Özel, Meclis Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ü büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Siyasette zaman çok hızlı geçiyor. İki yıl önce de ilk aday olduğunda Sayın Başkan gelmişti. Bugün de Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili düşüncelerini paylaşmak üzere ziyarette bulundular. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu. Özel, bir soru üzerine CHP'nin Meclis Başkanı adayının henüz belirlenmediğini söyleyerek, "Pazar günü akşama kadar adayımızı belirlememiz gerekiyor. Grup başkanvekillerimiz ilan ederler." dedi. Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin TBMM'de kurulacak komisyonla ilgili soru üzerine Özel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Biz hem Terörsüz Türkiye'yi hem demokratik Türkiye'yi son derece önemsiyoruz. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık içindeyiz. Bu konunun Meclis'teki bir komisyon tarafından toplumsal mutabakat arayacak şekilde sürdürülmesini yıllardır söyleriz. Ekim ayından itibaren her konuşmamda dile getirmiştim. Meclis'te böyle bir komisyonun kurulma aşamasına gelmesini son derece önemli buluyoruz. Komisyonun ne şekilde kurulacağı ne şekilde çalışacağı çok önemli. En büyük mutabakatın bu konuda sağlanması gerekiyor. Bu konudaki düşüncelerimizi ve görüşlerin genel perspektifini Sayın Başkan ile paylaştık. İlerleyen süreçlerde de partimizin bu konuda görüşlerine başvuruldukça bunları paylaşırız."

Meclis'in dahil olmadığı hiçbir sürecin başarılı olmayacağını kaydeden Özel, "Biz bu meselede Meclis'in önemli bir rol almasını önemsiyoruz. Şehit aileleri, gaziler ve terörden zarar görmüş herkesin rızasının alınmasını toplumsal mutabakat açısından önemsiyoruz. Bundan sonra da Meclis çatısı altındaki her çalışmaya CHP olumlu katkı verecektir." ifadesini kullandı. AK PARTİ GRUBU'NU ZİYARET ETTİ TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, daha sonra Meclis'te AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.