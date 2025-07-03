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        Haberler Bilgi Magazin Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurt ve Aslan ne zaman çekildi?

        Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kurt ve Aslan filmi, 3 Temmuz Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Gilles de Maistre, Prune de Maistre kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Gilles de Maistre oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Kurt ve Aslan filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 18:37 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:38
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        Kurt ve Aslan filmi konusu nedir?
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        Kurt ve Aslan filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 2021 yılında vizyona giren film, macera türünde kaleme alınmıştır. Başrollerini Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick paylaştığı film, ilgi çekici senaryosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, "Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kurt ve Aslan ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        KURT VE ASLAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

        20 yaşındaki genç bir piyanist olan Alma, büyükbabasının ölümü üzerine Kanada'da ıssız bir adada kaybolmuş olarak çocukluğunun geçtiği eve döner. Onun hayatı, hayatında ilk kez bir kurt yavrusu ve aslan yavrusu gördüğünde bambaşka bir hal alır. Alma, onları iyileştirmek için elinden geleni yapar. Farklı doğalarına rağmen üçü arasına güçlü bir bağ oluşur. Ancak kendilerine kurdukları dünya, sırlarının keşfedilmesiyle tehlikeye girer.

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        KURT VE ASLAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Molly Kunz

        Graham Greene (II)

        Charlie Carrick

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