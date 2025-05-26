Kurbanlıkta küpe ve ağırlık uyarısı

Kilis Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Çekiç, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hayvanların mutlaka küpeli olması gerektiğini belirten Çekiç, "Kurbanlık alırken küpeli olmasına özen gösterin. Küpesiz hayvanların satışı ve kesimi yasaktır" dedi.

REKLAM advertisement1

Canlı hayvanların sağlıklı ve yeterli ağırlıkta olmasının da önemli olduğunu ifade eden Çekiç, "Zayıf hayvanların kurban edilmesini doğru bulmuyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz" diye konuştu.

Çekiç, Kilis'te kurbanlıklarla ilgili tüm kontrollerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını da vurguladı. Çekiç, "Hem kesim alanlarında hem de hayvan sevk noktalarında ekiplerimiz gerekli denetimleri gerçekleştiriyor. Küpesiz hayvanların kurban edilmesinin önüne geçmek için gereken her türlü tedbir alınıyor" ifadelerini kullandı.

Kilis'in en büyük danası olarak tanıttığı 1 ton 100 kiloluk kurbanlığın 300 bin liraya satıldığını söyleyen Ömer Yılmaz, Küçükbaş hayvan fiyatları hakkında da bilgi verdi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yılmaz, "Yerli ırk küçükbaş hayvanlar kilo bazında 260-240 lira arasında değişiyor. Mor, Van beyazı türleri ise 230-240 lira bandında satılıyor" dedi.