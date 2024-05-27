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        Haberler Bilgi Gündem Kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık koç, koyun, dana ve keçi fiyatları ne kadar?

        Kurbanlık fiyatları 2024: Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

        Kurban Bayramı'na için geri sayım sürerken kurbanlık fiyat listesi gündemdeki yerini aldı. 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde Kurban satış noktalarında hazırlıklar devam ederken kurbanlık fiyatları da netlik kazandı. Bu kapsamda kurbanlık koyun, koç ve dana fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.05.2024 - 21:22 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:22
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        • 1

          Kurbanlık fiyatları 2024 araştırılıyor. Dini bayramlardan ikincisi olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. İşte 2024 koç, koyun, dana, kurbanlık fiyat listesi hakkında güncel bilgiler...

        • 2

          2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Kurban Bayramı'na 1 aydan az bir zaman kala Türkiye'nin birçok noktasından getirilecek olan kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul'a giriş yapacak. İstanbul'da büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ile 180 bin lirasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 8 bin lira ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          "FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN DAHA AZ GETİRDİK"

          12 ay İstanbul Sultangazi’de adak ve kurbanlık satışı yapan Haluk Doğan ise, "Kurbanlıkların tamamı geldi. Hayvan pazarları daha kurulmadı. Onlara belediye müsaade ettiği zaman son 15 gün kala geliyor belediyenin çadırlarına ama biz özel işletmeler olarak hepsini getirdik. Kurbanlıkları Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Muş, Ağrı, Kars, Erzurum bu bölgelerden seçiyoruz. Kurbana uygun olan hayvanları tek tek seçip kurban olacak hayvanları ayırıp tek tek sağlık raporları olan hayvanları TIR'lara yüklüyoruz. Sağlık raporu, aşıları tam mı bunlara bakıyoruz. Bunlar tamsa, sıkıntısız hayvanları alıp getiriyoruz.

        • 4

          Bu yıl 350 tane getirdik. Daha önceki yıllarda 400-450 getiriyorduk. Bu yıl biraz daha fiyatlar yüksek olduğu için talep biraz daha az gördük, biraz az getirdik. Satışlar başladı, üçte birini sattık hayvanların.

        • 5

          Şu anda satışlar devam ediyor. Büyükbaş fiyatları 80 bin ile 180 bin lira arası değişiyor. Artı hisseler var, hisseler 20 binle 35 bin arası değişiyor. Küçükbaşlarda 8 binden 18 bine kadar var" dedi.

        • 6

          ADANA'DA KURBANLIK KOYUN VE KEÇİ FİYATI AÇIKLANDI

          Adana Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından küçükbaş kurbanlıkların belirlenmesi için toplantı yapıldı. Toplantının ardından koyun ve keçinin kilogram fiyatı 270 lira olarak açıklandı. Büyükbaş fiyatları ve kesim ücretlerinin ise ilerleyen günlerde Adana Kasaplar Odası tarafından açıklanacağı öğrenildi.

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