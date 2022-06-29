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Kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? İstanbul, Ankara ve İzmir büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları kaç lira?

2022 Kurban Bayramı için artık nefesler tutuldu. Yurdumuzun dört bir yanından şimdiden heyecanla beklenen mübarek bayram öncesi kurbanlık fiyatları da araştırılmaya devam ediliyor. Peki, başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere kurbanlık fiyatları ne kadar 2022? İşte ayrıntılar...

29.06.2022 - 21:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kurbanlık fiyatları 2022 vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu sene 9 Temmuz'da birinci günü idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi kurbanlık koç, koyun, keçi ve dana fiyatları araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla kurbanlık satışları başladı ve bu seneki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu. İşte 2022 kurbanlık fiyatları hakkında merak edilenler...

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. 

  • KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2022?

    Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık durumu ve fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı yaklaşırken her zaman ortaya, ‘kurban yok, kurbanımız az’ şeklinde söylemlerin atıldığını dile getiren Yardımcı, böyle bir durumun ise söz konusu olmadığının altını çizdi.

    Bu yıl canlı hayvan kilogram fiyatının küçükbaş 62, büyükbaş 65 TL olarak belirlendiğini kaydeden Osman Yardımcı, “Vatandaşımız gitsin rahat rahat kurbanını alsın. Ama kurbanı kesmek, pay etmek, parçalamak ayrı bir ücrete tabidir. Tabii ki kesimin, parçalamanın bir fiyatı pazarlık payı olur. Bu da üreticimize destek olsun” diye konuştu.

    Yardımcı, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıklara yüzde 25-30 oranında bir zam olduğunu belirterek, “Diğer mamullere yüzde 200-300 zam gelirken, ete yüzde 30 gelmiş çok büyük bir para değil. Bizim üreticimizde bunu yemle besliyor. Kurbancılık ayrı bir sektör, bunu bilmeleri gerek, kurbanla, besicilik, kesimlik hayvan ayrı bir sektör. Kurbancılık 1-1,5 sene beklemek zorunda kalıyor. Onun için ne vatandaşımız üzülsün, ne de esnafımız üzülsün. Tüm esnaflarımız kurbanda vatandaşa hizmet için hazır” diye konuştu.

  • Küçükbaşın 250-300 TL’ye kesiminin yapıldığını kaydeden Yardımcı, “Bugün pazara giden kişi canlı 50 kilo bile desen 3 bin 200, 3 bin 500 TL'ye küçükbaşını alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani zannediyorlar ki kurbanı geçen sene aldık 3 bine bu sene alacağız 10 bine yok öyle bir şey. Her sene spekülasyon yapılır, ‘hayvan yok, kurban yok’ böyle bir durum yok. Kurbanda mal varlığımız, etimiz, hayvanımız yeterli. O hayvanları kesecek kasabamız da yeterlidir” ifadelerini kullandı.

    Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kurbanlık fiyatlarının bölgelere ve illere göre değiştiğini dile getirerek şunları kaydetti:

    "Birliklerimizden de aldığımız veriler değerlendirildiğinde kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor. Bazı bölgelerimizde baskül kilogram fiyatı 50 lira, bazı bölgelerimizde ise 60 liranın üzerinde olabiliyor. Vatandaşlarımız keselerine göre makul fiyattan küçükbaş hayvanını alıp gönül rahatlığı içerisinde kurbanını kesebilir."

  • KURBAN EDİLECEK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?

    Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

     

    Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).

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