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        Haberler Bilgi Gündem Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Diyanet İşleri'ne göre kurban saat kaçla kaç arası kesilir, hangi vakitler dinen uygundur?

        Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Diyanet İşleri'ne göre kurban saat kaçla kaç arası kesilir?

        6 Haziran Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaş kurban kesim vakitlerini merak ediyor. Kurban ibadetinin dini ölçülere uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kesim saatleri büyük önem taşıyor. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği kurban kesim vakti başlangıç ve bitiş saatleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, kurban kesimi ne zaman başlar ve ne zamana kadar devam eder? İşte, Diyanet'e göre kurban kesim zamanına dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:34
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        • 1

          6 Haziran Cuma başlayan Kurban Bayramı kapsamında ülkenin dört bir yanında milyonlarca vatandaş ibadetini yerine getirmek için kurban kesecek. Bu nedenle dini kurallar çerçevesinde uygun kurban kesme saatleri araştırılıyor. Peki, Diyanet İşleri'ne göre kurban kesim vakti ne zaman başlar? İşte, kurban kesim vakti başlangıcı ve bitişi...

        • 2

          KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN BİTER?

          Diyanet İşleri'nin kurban kesme vaktiyle ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

          Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

        • 3

          KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

          - Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

          - Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.

          - Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

          - Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

          - Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

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