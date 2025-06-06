Kurban etleri bir yerde pişirilip tüm köylüye dağıtılıyor - Güncel haberler

Kurban etleri bir yerde pişirilip tüm köylüye dağıtılıyor - Güncel haberler

Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde kurban kesen köylüler, kestikleri kurbanlarından bir kısım eti pişirilmesi için köy camisinde bulunan aşçılara teslim ediyor.

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ASIRLIK GELENEK

Köyde kurban eti girmemiş ev kalmadığını kaydeden Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, "Köyümüzün kuruluşu ile başlayan geleneği her yıl Kurban Bayramı'nda yaşatmak için uğraş veriyoruz. Büyükbaş veya küçükbaş kurban kesen köy halkımızın getirmiş oldukları etleri özenle temizleyerek kurduğumuz genç ekibimizle kazanlara koyduk. Odun ateşinde pişirdik ve dualar eşliğinde vatandaşlarımıza dağıtacağız. Burada amacımız bu geleneği gelecek nesillere de bırakmaktır. Bugün de bu hazırlıklar sonrası etleri dağıtacağız" dedi.

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Meşe odununda tam 4 saat pişirilen etler, daha sonra dağıtılmak üzere köylüye camiden anons ediliyor. Ellerine kaplarını alan köylüler, pişen etlerden almak için caminin yolunu tutuyor.

İmamın bereket duasının ardından herkese eşit bir biçimde dağıtılan etleri alan köylüler daha sonra akşam yemeğinde yemek için evinin yolunu tutuyor.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.