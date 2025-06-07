Kurban eti sağlıkla tüketilmeli: İşte dikkat etmeniz gerekenler!

Kurban kesimi kadar, etin doğru şekilde saklanması ve tüketilmesi de büyük önem taşıyor. Bayramı sağlıkla geçirmenin yollarını merak ediyorsanız, bu önerilere mutlaka göz atın.

KURBAN ETİ TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT!

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Bayramlar, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, paylaşımın ve birlikteliğin en yoğun yaşandığı özel zamanlardır. Özellikle Kurban Bayramı, sofraların daha da zenginleştiği, et ağırlıklı beslenmenin ön plana çıktığı bir dönemdir. Ancak bu özel günlerde sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ihmal etmemek büyük önem taşır. İşte Kurban Bayramı’nda beslenmeye dair dikkat edilmesi gereken noktalar...

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KURBANLIK SEÇERKEN SAĞLIĞI ÖN PLANDA TUTUN

Kurbanlık hayvanların mutlaka veteriner kontrolünden geçmiş olması gerekir. Sağlıklı bir et tüketimi için hayvanların hijyenik koşullarda, denetimli alanlarda kesilmesi büyük önem taşır. Kesim sonrası etin hemen tüketilmemesi gerekir; çünkü bu etler henüz serttir ve sindirimi zorlayabilir. Etin en az 24 saat buzdolabında dinlendirilmesi sindirim açısından daha sağlıklı olacaktır.

ETİ NASIL SAKLAMALI?

Kırmızı et, yüksek protein içeriği nedeniyle çabuk bozulabilen bir besindir. Bu yüzden saklama koşullarına özen göstermek gerekir. Etler küçük porsiyonlara ayrılıp buzdolabı poşetlerine yerleştirilmeli ve buzlukta (-2°C) 1-2 hafta, derin dondurucuda (-18°C) ise 3-4 ay boyunca güvenle saklanabilir. Dondurulmuş etler çözdürülürken oda sıcaklığında değil, buzdolabında yavaş yavaş çözdürülmeli; çözünen et yeniden dondurulmamalıdır.

PİŞİRME YÖNTEMİ ÖNEMLİ: KIZARTMAYIN, HAŞLAYIN Etlerin pişirilmesinde sağlıklı yöntemler tercih edilmelidir. Kızartma yerine haşlama, fırınlama veya ızgara gibi yöntemler kullanılmalıdır. Izgara yapılacaksa et ile ateş arasındaki mesafe dikkatle ayarlanmalı, etin yanarak kömürleşmesi engellenmelidir. Bu, kanserojen maddelerin oluşumunu önlemede önemlidir. Ayrıca kavurma yaparken ekstra yağ (tereyağı, kuyruk yağı vb.) eklemeden, etin kendi yağıyla pişirilmesi önerilir. REKLAM ÖLÇÜLÜ TÜKETİN, SAĞLIĞINIZI KORUYUN Kırmızı et; demir, çinko, B12 gibi önemli besin öğeleri açısından zengin olsa da, doymuş yağ ve kolesterol içeriği nedeniyle aşırı tüketimi sağlık riskleri doğurabilir. Özellikle kalp-damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olan bireyler kırmızı eti sınırlı miktarda ve dikkatli bir şekilde tüketmelidir. Sağlık sorunu olmayan bireyler için bile "çok et, çok sağlık" anlamına gelmez. Etin yanında yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini içeren meyveler tüketilerek hem besin çeşitliliği sağlanmalı hem de demir emilimi artırılmalıdır. TATLISIZ OLMAZSA, EN AZINDAN SAĞLIĞINIZA DOST OLANI SEÇİN Bayram tatlısız olmaz diyenler için de bazı önerilerimiz var. Şerbetli, ağır tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Eğer baklavadan vazgeçemiyorsanız 1-2 dilimi aşmamaya özen gösterin. Bayram ziyaretleri sırasında artan çay-kahve tüketimi, uyku düzenini ve mide sağlığını bozabilir. Bunun yerine rezene veya papatya çayı gibi bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.

REKLAM BAYRAM KİLOSUNDAN KAÇINMAK MÜMKÜN Bayram boyunca tatlı, hamur işi ve yağlı yiyeceklerin sık tüketilmesi kilo artışına neden olabilir. Bunu önlemek için şu önerilere dikkat edin: - Et dışında sebze, meyve, yoğurt gibi besinleri ihmal etmeyin. - Tam buğday veya çavdar ekmeği tercih edin. - Tatlı tükettiyseniz pilav, makarna, ekmek gibi karbonhidratları azaltın. - Günde en az 30 dakika yürüyüş yapın. ETİN BESİN DEĞERLERİNİ DOĞRU KULLANIN Kırmızı et yüksek kaliteli protein içerir ve B12, B6, A vitamini gibi önemli vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu nedenle özellikle bebeklik, çocukluk, gebelik ve emzirme döneminde dengeli şekilde tüketilmesi önemlidir. Ancak etin kalsiyum, C ve E vitamini içeriği düşüktür. Bu yüzden et yemeklerinin yanında salata, sebze, taze sıkılmış meyve suyu gibi C vitamini kaynakları tüketilmelidir. REKLAM BESİN GÜVENLİĞİNE DİKKAT EDİN Çiğ etin çözündürülmesi mutlaka buzdolabında, 4°C sıcaklıkta yapılmalı ve maksimum 48 saat içinde tüketilmelidir. Acil durumlarda, soğuk su içinde, gıdaya uygun poşetle ve suya temas ettirmeden çözdürme yapılmalı; su 30 dakikada bir değiştirilmelidir.

SAKATAT VE YAĞLI YİYECEKLERE DİKKAT Bayramda sakatat tüketimi de artış gösterir. Ancak kalp hastalığı veya yüksek kolesterol problemi olan bireyler bu tür gıdalardan uzak durmalıdır. Et yemeklerine ilave yağ eklemekten kaçının. Zaten kendi yağıyla pişen etler için ekstra yağ ilavesi gerekmez. SİNDİRİMİ DESTEKLEYİN, HAREKETİ UNUTMAYIN Kurban Bayramı’nda sindirim sistemi yoğun çalışır. Bu nedenle liften zengin sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller tüketilmelidir. Günlük su ihtiyacı, vücut ağırlığı başına 35 ml olarak hesaplanabilir. Örneğin 70 kg bir kişi için yaklaşık 2.5 litre su tüketimi idealdir. Düzenli fiziksel aktivite, sindirimin rahatlaması ve kilo kontrolü için oldukça faydalıdır. Bayram boyunca her gün en az 30 dakika yürüyüş yapmaya çalışın. Kurban Bayramı, hem manevi yönü hem de sofralara kattığı lezzetlerle çok özel bir zamandır. Ancak sağlık, bu güzelliklerin tadını uzun süre çıkarabilmemiz için en kıymetli hazinedir. Etin saklanmasından pişirilmesine, tüketim miktarından besin çeşitliliğine kadar her adımda bilinçli davranarak hem bayramın hem sağlığın keyfini çıkarabilirsiniz. Görsel Kaynak: istockphoto