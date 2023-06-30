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Kurban eti dağıtımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler: Kurban etinin nasıl ve ne şekilde dağıtılmak gerekir?

Kurban eti dağıtımı yaparken dikkat edilmesi gerekenler: Kurban eti dağıtımı nasıl olmalı, kaç kişiye dağıtılır ve kimlere verilir?

Kurban Bayramı'nın gelişi ile beraber, kurban etinin nasıl dağıtılacağı sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nda ibadetin tamamlanması için kurbanın belli bir bölümü pay edilmeli ve dini kaynaklar referans edilerek dağıtılmalıdır. İşte, kurban dağıtımı yapılırken dikkat edilmesi gerekenler.

Giriş: 30.06.2023 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kubran kesmenin temel amaçlarından birisi toplum içerisindeki yardımlaşmayı artırmaktır. Belirli bir maddi güce sahip olan kişiler, inançları doğrultusunda Kurban Bayramı'nda kurban kesebiliyor. Kesilen kurban eti ise belirli bir oranda kurban kesen kişinin olurken belirli bir oranda da ihtiyaç sahiplerine dağıltılması esastır. Böylece yardımlaşma sağlanması hedeflenir.

  • KURBAN ETİ DAĞITILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

    Kurban eti dağıtılırken dikkat edilmesi gerekenlerden birisi Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kaynaklardan detaylı bilgi alınması gerektiğidir. Mevcut bilgilere göre kurban etinin üçe bölünmesi gerekir. Üçe bölünen kurbanın bir bölümü kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine, bir bölümü akrabaya veya tanıdık birisine ve kalan kısmı evde tüketilmek üzere ayrılır. 

  • KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALIDIR?

    Kurban etinin dağıtımında mevcut etin her bölümünden parçalar eklenmelidir. Kişilerin en az bir öğün yiyebileceği kadar miktarda et dağıtılması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban eti pay edilirken

    "Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur" şeklinde yazmıştır.

    Kaynak: Diyanet.gov

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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