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        Haberler Bilgi Yaşam Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili kaç gün oldu? AÇIKLAMA GELDİ! 2025 Bayram tatili uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı, son durum nedir?

        Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? 2025 Bayram tatili uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı, son durum ne?

        İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Tatil planı yapmak isteyen kişiler, Kurban Bayramı tatili kaç gün 2025, 9 gün mü oldu sorularına yanıt arıyor. Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı büyük merak konusu olurken tartışmalara son noktayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2025 Bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, 9 güne çıktı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 12:56 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:38
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        • 1

          Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayının başında idrak edilmeye başlanacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve hafta sonu ile birleştirilip birleştirilmeyeceği ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu noktada Kurban Bayramı tatili ne zaman, bayram tatili 9 güne mi çıktı sorularına yanıt aranırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. İşte, 2025 bayram tatili takvimi

        • 2

          KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

          Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.

          Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

          "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

        • 3

          KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

          • Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
          • Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
          • Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
          • Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
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