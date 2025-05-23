Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayram tatili uzatıldı mı, 9 gün oldu mu, ne zaman başlayacak?
Yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kaldı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği bayram, bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ve uzatılıp uzatılmayacağı ise tatil planı yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu noktada ''Kurban Bayramı tatili kaç gün 2025, uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? sorularına yanıt aranırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika bayram tatili açıklaması geldi. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, ayın kaçında başlıyor ve bitiyor? İşte yanıtı!
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Kurban Bayramı’nda İslam dininde farz kılınan kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Haziran ayına denk gelen yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kala milyonlarca Müslüman ‘’Kurban Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tarihleri 2025 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 9 gün mü, uzatıldı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri…
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2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 dini günler takvimi yayımlandı. Takvime göre; Kurban Bayramı arefe günü, bu sene 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Yılın ikinci dini bayramı 4. günü olan 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
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2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?
Kurban Bayramı tatili uzatılmadı. Buna göre bayram tatili, 4,5 gün olacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosya medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.
Altun, "Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.
Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.
Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz." dedi.
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KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 TAKVİMİ
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe (Yarım gün)
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
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2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı
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Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
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