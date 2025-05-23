Kurban Bayramı’nda İslam dininde farz kılınan kurban kesme ibadeti yerine getirilecek. Haziran ayına denk gelen yılın ikinci dini bayramına sayılı günler kala milyonlarca Müslüman ‘’Kurban Bayramı 2025 ne zaman, kaç gün kaldı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayram tarihleri 2025 Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar ise bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu, 9 gün mü, uzatıldı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte 2025 Kurban Bayramı tatil tarihleri…