KURBAN BAYRAMI TARİHÇESİ

Diyanet TV’de ekranlara gelen bir programda konuşan Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak Kurban Bayramı'nın ortaya çıkış hikayesi olarak kabul edilen Hz. İbrahim’in sadakati ve Hz. İsmail’in teslimiyetini Kur’an ve hadis ışığında anlattı. Bu olayın Hz. İbrahim'in sadakatini Hz. İsmail'in teslimiyetini ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:

“Hz. İbrâhim, eşi Hz. Hâcer ve oğlu Hz. İsmâil’i çölün ortasında Rabbine emanet ettikten yıllar sonra tekrar yanlarına geri döndü. Ancak, Hz. İbrâhim’i bekleyen ağır bir imtihan daha vardır. Bu imtihan, Allah’ın emri karşısında gerektiğinde canından ve cananından vazgeçebileceğini göstermek olacaktır. İşte tamda sözün burasında yaşanan hâdiseyi Kur’an’dan dinleyelim: