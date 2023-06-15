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Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri! 2023 SSK ve Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak? (Tahsis NO'ya göre)

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tahsis numarası ile Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, SSK ve Bağkur tahsis numaralarına göre belli oldu. Bin 100 TL'den 2 bin TL'ye yükselen emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına göre belirlenen maaş ödeme günlerinde gerçekleştiriliyor. 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da bitecek olan Kurban Bayramı öncesinde SSK, Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte SSK, Bağkur tahsis numarasına göre 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri...

Giriş: 15.06.2023 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri araştırmaları son günlerde hız kazandı. Bu yıl 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde gözler emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı. SSK ve Bağkur tahsis numarasına göre emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri...

  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre Kurban Bayramı ikramiyeleri de yeni bir açıklama gelmediği takdirde 2 bin TL olarak ödemesi yapılacak.

  • KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili son dakika açıklaması şu şekilde:

    "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

    Buna göre emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

  • EYT'LİLERE ÇİFT İKRAMİYE!

    Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılmıştı.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir. 2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmişti.

    Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödemesi yapıldı.

  • TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

    2023 Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için gün sayan emekliler, tahsis numarasına göre maaş ödeme günlerini sorgulamaya başladı. Emekli vatandaşlar, SGK tarafından belirlenen tahsis numarasına göre emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebiliyor.

  • 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

  • 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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