Kurban Bayramı ibadetleri: Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir?
Bayramın gelişiyle birlikte, Kurban Bayramı ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı bu yıl 6 – 9 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin yanı sıra, bayram namazı kılınır ve dualar okunur. Bayram nedeniyle, Kurban Bayramı ibadetlerini haberimizde bir araya getirdik. İşte Kurban Bayramı ibadetleri...
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Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bayram için hazırlıkların sonuna gelinirken, Kurban Bayramı ibadetleri gündemdeki yerini aldı. Kurban Bayramı ibadetlerini eksiksiz yerini getirmek isteyenler, "Kurban Bayramı'nda nasıl ibadet edilir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte Kurban Bayramı'nda okunacak sureler, kılınacak namazlar...
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KURBAN BAYRAMI'NDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Arefe günü içinde İhlas Suresi’nin sürekli okunması gerektiği vurgulanıyor.
İhlas Suresi’nin Arapça okunuşu:
"Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."
İhlas Suresi’nin Türkçe çevirisi:
"De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."
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Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur."
Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ İstigfar etmeli ve tesbih namazı kılmalıdır.
Resulullah (s.a.v) Arefe günü şu duayı okurdu:
"Allahümmec’al fi kalbi Nuran ve fi besari nuran" Allah’ım Kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah’ım göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır. Her kim bu duayı okursa büyük mükâfata nail olur.
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Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.
Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı.
Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire'l Mümin'in Hz. Ali'nin namazıdır.
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KURBAN BAYRAMI'NDA YAPILACAK İBADETİN HÜKÜMÜ NEDİR?
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197).
Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.