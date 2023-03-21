"SUYU ÇOK İSTEYEN BİTKİLERİ, EKİM DESENİNDEN ÇIKARIP EKMEYECEĞİZ"
Kuraklığın tarımsal üretime olumsuz etkisini önlemek için suyu çok tüketen bitkilerin üretim alanlarında değişiklik ve ekim nöbeti sisteminin uygulanmasını öneren Prof. Dr. Büyüktaş, şöyle konuştu:
"Kuraklık nedeniyle ekim deseninde mecburen değişikliğe gideceğiz. Suyu çok isteyen bitkileri, ekim deseninden çıkarıp ekmeyeceğiz. Suyu daha az tüketen bitkileri, önümüzdeki sezonda muhtemelen ekim desenine koymak zorunda kalacağız. Orta Anadolu, Konya Türkiye'nin tarım ambarı olarak bilinirdi. Orta Anadolu, Konya'ya baktığımızda mısır, şeker pancarı, yonca ağırlıklı ekilmeye başlandı. Yoncanın yıllık su tüketimi 1200 milimetre, şeker pancarının tüketimi 1000 milimetre civarında. Buğdayın tükettiği su, 300 milimetre civarında. O suyu buğdaya ayırsanız; verim 3 katı artacak ve su tüketimi azalacak. Bu bitkiler başka havzalara kaydırılabilir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye çapında ekim nöbetinde değişiklik olması kaçınılmaz."