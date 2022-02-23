Kunut Duaları, İslam dini için büyük önem taşıyan dualardandır. Kunut 1 Duası ve Kunut 2 Duası olarak iki parçadan oluşan bu dua, vitir namazının üçüncü ve son rekatında okunur. Hanefi mezhebine göre, kunut yapmak vaciptir. Bu sırada tekbir alınır ve Kunut Duası 1 ile Kunut Duası 2 okunuşu yapılır.
Kunut Duası 1, “Allahümme innâ neste’înuke” olarak başlar. Kunut Duası 2 okunuşu ise “Allahümme iyyâke na’büdü” şeklinde başlar. Kunut Duası okunuşu bilmek önem arz eder; çünkü Kunut Duaları 1 ve 2, beş vakit namaz içerisindeki yatsı namazı vaktinde kılınan vitir namazı içerisinde okunmaktadır. Ezberlemek isteyenler için Kunut Duaları anlamı, Arapça yazılışı ve Türkçe okunuşu ile fazileti hakkında bilgiler hemen aşağıda yer alıyor.
KUNUT 1 DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
- Allâhümme innâ nesteînüke
- ve nestağfirüke ve nestehdîke.
- Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
- Ve netevekkelü aleyke
- ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
- ve lâ nekfürük
- ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
KUNUT 1 DUASI YAZILIŞI
KUNUT DUASI 1 TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)
Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.
KUNUT 2 DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
- Allâhümme iyyâke na'büdü
- ve leke nüsallî ve nescüdü
- ve ileyke nes'â ve nahfidü
- nercû rahmeteke
- ve nahşâ azâbeke
- inne azâbeke bilküffâri mülhıg.
KUNUT 2 DUASI YAZILIŞI
KUNUT DUASI 2 TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)
Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.
KUNUT DUALARI DİNLE
KUNUT DUALARI FAZİLETLERİ NELER?
Peygamberimiz, Miraç'ta, Sidre-i Mühteha'ya çıktı, bir rekât namaz kıldı. Buna bir rekât da kendisi ilâve etti. Namaz iki rekât oldu. Cenab-ı Hak kendisine bir rekât daha kılmasını emretti. Böylece namaz, akşam namazı gibi vitir [tek] oldu. İşte Peygamberimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada İlâhî rahmet ve nur tecelli etti. Peygamberimiz o nur içinde kaldı. Ve kendinden geçmiş vaziyette elleri çözüldü. Sonunda ellerini kaldırarak tekbir aldı. İşte elleri kaldırmak böylece sünnet oldu.
Başka bir rivayette ise, Peygamber Efendimiz üçüncü rekâtı kılacağı sırada Fatiha ve zamm-ı sûre okudu. Rükûa gideceği sırada Cehennemi gördü. Cehennem ehli kömür gibi sim siyah olmuştu. Peygamberimiz bu halde de kendisinden geçti ve elleri çözülüverdi. Hemen Cebrail (a.s.) geldi, Peygamberimizin üzerine Kevser suyundan döktü. Böylece Peygamberimiz kendine geldi. Tekbir alıp kunut dualarını okudu. Kunut duasında Cehennemden ve Cehennem ehlinden Allah'a sığındı.
Vitir namazının vakti ve fazileti hakkında da Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah size bir namazı ziyâde kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi." Bilindiği gibi, Arapların yanında o zamanlar en kıymetli dünya malı kırmızı tüylü develerdi. Hadiste, vitir namazının en kıymetli dünya malından daha hayırlı olduğu bildirilmektedir.
KUNUT DUALARI NE ZAMAN VE NASIL OKUNUR?
Hanefî ve Mâlikîler’e göre yalnız başına kılınan namazlarda gizli olarak okunan kunut duası cemaatle kılınan namazlarda hem imam hem de cemaat tarafından yine gizli olarak okunur. Şâfiîler ve Hanbelîler’de ise cemaatle kılınan namazlarda imam kunutu açık olarak okur, cemaat de açıktan âmin der; herhangi bir sebeple imamın sesini duyamayanlar gizlice kunutta bulunurlar. Diğer taraftan Şâfiîler ve Hanbelîler kunutta ellerin göğüs hizasına kadar kaldırılmasını da sünnet saymışlardır. Ayrıca Hanbelîler kunuttan sonra ellerini yüzlerine sürerler.
Kıtlık, salgın hastalık, düşman saldırısı gibi umumi felâket zamanlarında da kunut duası okunması fakihlerin çoğuna göre meşrûdur. Hatta bazı fakihler kunutun sadece böyle zamanlara mahsus olduğunu söylemekte, İbn Kayyim el-Cevziyye (Zâdü’l-meʿâd, I, 273) ve Şevkânî de (Neylü’l-evṭâr, II, 384-391) bu görüşü tercih etmektedir. Bu gibi durumlarda kunutun hangi namazlarda ve nerede okunacağı da tartışılmış, Hanefî ve Hanbelîler sabah namazının farzının ikinci rek‘atında, Şâfiîler ise bütün farz namazların son rek‘atında rükûdan sonra yapılacağına hükmetmişlerdir.
KUNUT NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
- Fıkıh terimi olarak “taatte bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da hayrı elde etmek için namazda Allah’a sığınmak” demektir.
KUNUT DUASINI BİLMEYENLER HANGİ DUAYI OKUR?
- Kunut Duaları 1-2 bilmeyenler, ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.
EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER
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