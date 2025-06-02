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        Haberler Gündem Güncel 'Kum şeytanı' okulun demir kapısını söktü! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        'Kum şeytanı' okulun demir kapısını söktü!

        Şanlıurfa'da 'kum şeytanı' olarak bilinen ve 5 saniye süren hortum, bir okulun demir kapısını yerinden söktü. Bu sırada bahçede öğrencilerin olmaması da olası bir facianın önüne geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:38
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        'Kum şeytanı' demir kapıyı söktü!
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'kum şeytanı' olarak bilinen ve 5 saniye süren hortum, okulun kilolarca ağırlığındaki demir kapısını yerinden söktü. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün Siverek’e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu’nda meydana geldi.

        5 SANİYE SÜRDÜ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

        Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu ilçede aniden oluşan kum şeytanı hortumu, toz bulutuyla birlikte okulun bahçesinin demir kapısını yerinden söküp savurdu.

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        Yaklaşık 5 saniye süren doğa olayı sonrasında kapının yerinde olmadığını fark eden okul yetkilileri, güvenlik kameralarını inceledi.

        Görüntülerde kapının hortum nedeniyle yerinden söktüğü tespit edildi.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
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