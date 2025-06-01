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        Haberler Spor Futbol Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu - Futbol Haberleri

        Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası play-off müsabakasını ABD ekibi Los Angeles FC kazanırken, turnuvada mücadele edecek takımlar da netlik kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:00
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        Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımlar belli oldu
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        Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası düzenlenecek. FIFA Kulüpler Dünya Kupası bu yıl format değişikliğine gidilerek 32 takımın katılımıyla gerçekleşecek.

        Aralık ayında çekilen kura sonrası gruplar belli olurken, Meksika ekibi Leon disiplin soruştuması sonrası ihraç edilmişti. ABD ekibi Los Angeles FC ile Meksika takımı Club America play-off oynamasına karar verildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği LAFC, 2-1'lik skorla kazanarak turnuva biletini aldı.

        Turnuva, 15 Haziran'da Al Ahly ile Inter Miami arasında oynanacak A Grubu mücadelesi ile başlayacak.

        8 grupta 4 takımla oynanacak turnuvada takımlar birer maç yapacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde:

        A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

        B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

        C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Auckland City (Yeni Zelanda), Boca Juniors (Arjantin), Benfica (Portekiz)

        D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), Esperance Tunis (Tunus), Los Angeles FC (ABD)

        E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Urawa Red Diamonds (Japonya), Monterrey (Meksika)

        F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

        G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

        H Grubu: Real Madrid (İspanya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Salzburg (Avusturya), Pachuca (Meksika)

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