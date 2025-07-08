Kulüpler Dünya Kupası'nda dev gelir!
FIFA Kulüpler Dünya Kupası takımlara ek gelir kaynağı oldu.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda en çok gelir elde eden takımlar belli oldu.
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Milli futbolcumuz Arda Güler’in de forma giydiği Real Madrid 72,89 milyon euro ile zirvede yer aldı.
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Listenin ikinci sırasında 66,43 milyon euro ile geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olan Paris Saint-Germain yer alırken Fransız ekibini 52,32 milyon euro ile Fluminense takip etti.
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Kulüplere yaz aylarında ekstra gelir sağlayan turnuvada kupayı kazanan ekip 100 milyon euroyu aşan gelire ulaşacak.
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Finale çıkacak takımlar 27.9 milyon euro, şampiyon olan takım ise ekstra 37.2 milyon euro daha kazanacak.