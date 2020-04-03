Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada kulüp başkanları yarın 14.00’te video konferans yöntemiyle görüşlerini aktaracak. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in İzmir’den katılacağı toplantıda gündeme dair konular ele alınacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."