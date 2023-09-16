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        Haberler Televizyon Kulüp dizisinin Keriman'ı Serra Arıtürk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Serra Arıtürk'ün kariyeri ve hayatı

        Kulüp dizisinin Keriman'ı Serra Arıtürk kimdir?

        1950'lerde İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan bir Yahudi aileyi konu alan Kulüp dizisinde, Keriman karakterini canlandıran Serra Arıtürk, izleyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Serra Arıtürk kimdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 14:30 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:30
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        • 1

          Bu zamana kadar birçok projede yer alan Serra Arıtürk, son olarak bir Netflix dizisi olan Kulüp'te adını duyurdu. Canlandırdığı Keriman karakteriyle tanınan Arıtürk'ün hayatı, izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Serra Arıtürk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...

        • 2

          SERRA ARITÜRK KİMDİR?

          22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Serra Arıtürk, gitar konusunda en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı.

        • 3

          Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başladı. Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Acıbadem Üniversitesi'ni kazandı.

        • 4

          Genç oyuncu ayrıca müzisyenlik de yapmaktadır. Bu zamana kadar, 'Kendimi Bilmeden', 'Kimse Yok', 'Olmazdım' gibi single parçalar da çıkarmıştır.

        • 5

          2021 yılında ise Arıtürk, Kanal D'de yayımlanan Aşkın Tarifi adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı. Şu anda ise Kulüp dizisinde Keriman karakterine hayat veriyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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