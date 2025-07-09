Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Picasso müjdesi verdi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Picasso müjdesi verdi

        Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 takviminin 8'inci durağında Van'a ikinci kez konuk olacak. 12 – 20 Temmuz arasında gerçekleştirilecek Van Kültür Yolu Festivali, bu yıl bir kez daha şehri kültür ve sanatla buluşturacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'da Pablo Picasso'nun orijinal eserlerinin sergileneceği müjdesini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Picasso müjdesi verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van, 12 – 20 Temmuz arasında kültür, sanat, müzik ve gastronominin iç içe geçtiği bir festival deneyimiyle, hem Vanlılara hem de tüm ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nde Van’da Pablo Picasso’nun orijinal eserlerinin sergileneceği müjdesini, şu sözleriyle verdi; "Şehirlerimizi kültür ve sanatla buluştururken marka değerlerini de artırıyoruz. Pablo Picasso’nun orijinal eserlerinden uluslararası sanatçı performanslarına, sergilerden konserlere uzanan yüzlerce etkinlikle Van’ı sanatın buluşma noktası haline getireceğiz."

        Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri, dünyaca ünlü İspanyol sanatçı Pablo Picasso’nun; 'Yaratılış Her Şeydir' başlıklı sergisi olacak.

        Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak olan sergide; sanatçının gravür, litografi, çizim ve fotoğraflardan oluşan 74 orijinal eseri yer alacak. Sergi, Picasso’nun yaratıcı evrenini Van’a taşıyarak, kenti çağdaş sanatın önemli merkezlerinden biri haline getirecek.

        REKLAM

        SERGİLERDE DÜNYA SANATI VE YEREL KÜLTÜR YAN YANA

        Pablo Picasso’nun yanı sıra, İpekyolu Belediyesi Atatürk Sanat Galerisi’nde açılacak olan Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” sergisi; kimlik, bellek ve direniş temalarını evrensel bir dilde işleyen çalışmalarıyla ziyaretçileri derinden etkileyecek.

        Van Müzesi’nde: 'Işık Doğudan Yükselir' adlı sergi, çağdaş İranlı sanatçıların resim ve hat eserlerini sunarken, 'Gümüşü Sanata Dönüştüren Urartu Mirası' sergisi ise 2.800 yıllık savatlı gümüş işlemeciliğini günümüz estetiğiyle buluşturacak.

        Ayrıca kent genelinde; 'Urartudan Günümüze Kadın Sergisi', 'Gökyüzünden Türkiye', 'Gizem Dolu Anadolu', 'Van Geleneksel El Sanatları' ve 'Yaşayan Miras: Çorap ve Patik' gibi birçok sergi de Van’ın tarihsel ve kültürel birikimini güncel sanatla harmanlayarak seyircilerle buluşturacak.

        REKLAM

        KONSERLERLE MÜZİĞİN KALBİ VAN’DA ATACAK

        Festival boyunca Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Sinan Akçıl, Özgün ve Bayhan gibi popüler isimler Atatürk Kültür Parkı’nda kurulacak ana sahnede sahne alacak. Ayrıca; Coşkun Karademir, Bedri Ayseli, Murat Belet, Dursun Ali Erzincanlı, Elif Avcı ve Emre Güzeldere gibi isimler farklı mekânlarda Vanlı müzikseverlerle buluşacak. Van T Tipi Cezaevi’nde düzenlenecek özel konser ve “Van Oturma Gecesi” de festivalin sosyal kapsayıcılık anlayışını pekiştirecek.

        TİYATRO, DİNLETİ, SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER

        Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun; 'Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir' adlı oyunu, klasik tiyatroseverler için festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri. Ayrıca Kum Sanatı Gösterisi, şiir dinletileri ve interaktif atölye çalışmalarıyla festival sanatın her alanına dokunacak.

        REKLAM

        Festival söyleşilerinde ise Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Saliha Erdim, Mehmet Emin Ay, Doç. Dr. Ercan Çalış ve Beyhan Budak gibi isimler halkla buluşacak.

        ÇOCUKLAR İÇİN RENGARENK BİR DÜNYA

        Atatürk Kültür Parkı’nda kurulacak 'Çocuk Köyü' minik ziyaretçilere oyunlar, tiyatrolar, masal saatleri ve yaratıcı atölyelerle dolu bir deneyim sunacak. 'Arkeopark', 'Karagöz - Hacivat Atölyesi' ve 'Alice Harikalar Diyarında' gibi içeriklerle çocuklar için hem eğitici hem eğlenceli bir ortam yaratılacak.

        YÖRESEL LEZZETLER GASTRONOMİ ROTALARINDA

        'Lezzet Noktası' projesiyle Van mutfağı festivalin önemli parçalarından biri oluyor. Şef Ramazan Bingöl’ün koordinasyonunda belirlenen 12 mekânda, coğrafi işaretli Van ürünleriyle hazırlanan menüler misafirlere özgün bir tat deneyimi yaşatacak.

        SOKAĞA TAŞAN SANAT

        Festival boyunca kurulan 'Sokak Sahne' platformlarında genç müzisyenler performans sergileyecek, 'Sen de Çal / Sen de Söyle' alanları herkese sahne alma fırsatı sunacak. Van Kalesi’nde gün batımı etkinlikleri, belgesel gösterimleri ve dijital minyatür deneyimleri de ziyaretçilere farklı perspektifler kazandıracak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Van Kültür Yolu Festivali
        #Türkiye Kültür Yolu Festivali
        #Pablo Picasso

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Habertürk Anasayfa